Автомобиль в Москве задержали из-за долгов владельца в 425 тыс. рублей

«Московский паркинг» совместно с судебными приставами провели рейд в Москве, в ходе которого задержали автомобиль Nissan гражданина, задолжавшего 425 тыс. рублей, из которых 315 тыс. рублей — за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. Об этом говорится в сообщении организации, которое поступило в «Известия» в пятницу, 13 августа.

Машину отправили на спецстоянку, где она пробудет до полной оплаты задолженности.

Чтобы не попадать в такие ситуации, автовладельцам необходимо оплачивать штрафы в течение 60 дней. Если не оплатить штраф вовремя, можно получить новый — по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в размере двукратной суммы от первоначального.

Также приставы могут арестовать имущество должника, в том числе автомобиль. Если у должника накапливается три и более штрафа, ему могут отказать в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения могут приостановить, пока он не погасит штрафы. Также ему могут запретить выезжать за границу.

В июле «Московский паркинг» сообщал о том, что внедорожник Jeep Grand Cherokee забрали на штрафстоянку из-за долгов владельца по штрафам на сумму более чем на 400 тыс. рублей, в том числе 240 тыс. рублей — за неоплату парковки. Остальные штрафы ему выписали за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

«Московский паркинг» просит автомобилистов оставлять машины только в предназначенных для этого местах и соблюдать ПДД. По вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр организации по телефонам +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.

В конце июля в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что с помощью сервиса поиска перемещенных автомобилей, появившегося в приложении «Парковки Москвы», водители нашли свои перемещенные автомашины более 1,2 тыс. раз. Речь идет о перемещении автомобилей из зон проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия,.