Прямой эфир
Происшествия
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом
Мир
Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии
Общество
В ходе проверки автобусов в Воронеже не выявили подозрительных предметов
Общество
Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области
Общество
В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет
Мир
В Японии проснулся подводный вулкан
Мир
Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае
Мир
В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек
Мир
Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

Депутат рады Волошин не исключил остановки СП-2 в случае разрыва США с ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в четверг, 12 августа, в эфире телеканала NewsOne, что остановить строительство «Северного потока – 2» сможет только конфликт между США и Германией.

«Для России никаких обязательств заявление США и ФРГ не несет»
Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев — о будущем «Северного потока – 2», отношениях с Германией после сентябрьских выборов и жертвах потопов

По его словам, остановка газопровода «СП-2» возможна лишь при условии колоссального разрыва США с ФРГ, в случае, если Вашингтон введет санкции против немецких компаний.

«Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем», — сказал политик.

Кроме того, Волошин добавил, что действия Соединенных Штатов могли бы иметь долгосрочные последствия для международных отношений.

Ранее в этот день официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре рассказал, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может произойти сразу после завершения его строительства и в любом случае — до конца 2021 года.

9 августа посол РФ в Берлине Сергей Нечаев отметил, что газовое соглашение США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2, поскольку до окончания его строительства остаются считаные недели. Он также подчеркнул, что Москва каких-либо обязательств перед Украиной по этому заявлению нести не будет.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

«Северный поток – 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м ежегодно. Он пройдет от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря в обход транзитных стран (Белоруссии, Польши и Украины) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: Дании, России, Финляндии, ФРГ и Швеции.

Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021