Депутат рады Волошин не исключил остановки СП-2 в случае разрыва США с ФРГ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в четверг, 12 августа, в эфире телеканала NewsOne, что остановить строительство «Северного потока – 2» сможет только конфликт между США и Германией.

По его словам, остановка газопровода «СП-2» возможна лишь при условии колоссального разрыва США с ФРГ, в случае, если Вашингтон введет санкции против немецких компаний.

«Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем», — сказал политик.

Кроме того, Волошин добавил, что действия Соединенных Штатов могли бы иметь долгосрочные последствия для международных отношений.

Ранее в этот день официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре рассказал, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может произойти сразу после завершения его строительства и в любом случае — до конца 2021 года.

9 августа посол РФ в Берлине Сергей Нечаев отметил, что газовое соглашение США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2, поскольку до окончания его строительства остаются считаные недели. Он также подчеркнул, что Москва каких-либо обязательств перед Украиной по этому заявлению нести не будет.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

«Северный поток – 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м ежегодно. Он пройдет от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря в обход транзитных стран (Белоруссии, Польши и Украины) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: Дании, России, Финляндии, ФРГ и Швеции.

Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.