В ходе проверки автобуса в Воронеже не выявили подозрительных предметов

В результате проверки подвижного состава после взрыва автобуса в Воронеже не было выявлено подозрительных предметов. Об этом 13 августа сообщил мэр города Вадим Кстенин.

«Как поручил губернатор Александр Гусев, совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта»,— рассказал он журналистам.

Инцидент произошел 12 августа. Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась. Позднее был составлен список пострадавших.

Также появилось видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента и кадры спасения пассажиров.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в качестве основной рассматривается техническая версия взрыва, неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию.