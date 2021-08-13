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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 13 августа

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Днем 13 августа в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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В столице днем температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, ночью — до плюс 14 градусов.

Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба, ветер ожидается западный — 7–12 м/c.

В ночь на 12 августа в Москве выпало 36 мм осадков, что эквивалентно 47% месячной нормы осадков.

Ранее, 11 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в Москву придет совершенно летняя погода, которая будет сохраняться как минимум семь дней. В пятницу осадков уже станет заметно меньше, а в выходные дни будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше и температура повысится до 24–26 градусов.

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