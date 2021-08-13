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Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области

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Возгорание подземной самоходной машины в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области было ликвидировано. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказали в ГУ МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 04:30 утра. В 04:34 была объявлена локализация пожара, в 04:35 ликвидация открытого горения, в 05:36 полная ликвидация пожара на площади четырех квадратных метров.

Всего для ликвидации привлечено 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и шесть единиц техники. По прибытии на место пожарных подразделений было установлено, что произошло загорание подземной самоходной машины.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 13 августа в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево была объявлена эвакуация персонала.

23 мая спасателями был потушен пожар на трансформаторе № 2 электроподстанции шахты «Воркутинская» в Коми. Работники шахт «Воркутинская» и «Заполярная», где произошло задымление, были выведены на поверхность. В МЧС отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее, 22 марта, в МЧС по Белгородской области сообщили о ликвидации пожара в шахте в поселке Яковлево. Возгорание производственной техники произошло 21 марта в шахте АО «Яковлевский ГОК». Были эвакуированы около 200 горняков. В ходе пожара никто не пострадал.

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