В Улан-Удэ при пожаре на локомотиворемонтном заводе пострадал человек

В ночь на пятницу, 13 августа, на Локомотивовагоноремонтном заводе (ЛВРЗ) в Улан-Удэ произошел пожар. Один работник завода госпитализирован с ожогами первой, второй и третьей степеней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.

К моменту прибытия пожарных в здании насосной станции завода уже горели технические масла на площади 30 кв. м. Тушение осложнялось еще тем, что внутри кирпичного здания находились емкости с горюче-смазочными материалами. Но через полчаса очаг все-таки полностью ликвидировали.

«В момент возгорания внутри находился работник организации, который был травмирован и самостоятельно покинул горящее здание. После осмотра дежурным фельдшером предприятия мужчина был передан карете скорой медицинской помощи. С термическими ожогами 1, 2 и 3 степени пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 19 человек и семь единиц техники. Сейчас на месте работают сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории МЧС — им еще предстоит выяснить причину возгорания.

12 августа пожарные ликвидировали открытое горение на складе завода «Тепофол» в Кашире. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В тушении участвовали 48 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.

Еще до прибытия пожарных в здании была проведена эвакуация. В результате происшествия никто не пострадал.