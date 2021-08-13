Опубликован список пострадавших при взрыве в Воронеже

Список пострадавших в результате взрыва газа в маршрутке в Воронеже был составлен в пятницу, 13 августа. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Известий».

В нем числятся Т. Палова, Т. Волкова, Т. Лихачева, Л. Золотарева, Е. Булычева, Т. Иванова, А. Герасименко, Н. Дедова, Н. Овчинников, Е. Глущенко, Н. Елизаров, Ю. Петрухин, С. Морозова, А. Каширина, В. Баранова, В. Шульгина, Е. Татаринцева, А. Стецко. Еще одна женщина скончалась, ее имя не сообщается.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Кроме того, появились видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента и кадры спасения пассажиров.