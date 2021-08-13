В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет

В Николаевске-на-Амуре руководитель и кассир банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, сотрудники имели доступ к деньгам, находящимся в банке, и в течение 12 лет присваивали их.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что подельники 46 и 40 лет в силу своих должностных полномочий имели доступ к денежным средствам организации. Подозреваемые в течение 12 лет путем присвоения похищали деньги. Ущерб от противоправных деяний превысил 19 млн 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

На данный момент для подозреваемых избрана мера пресечения — домашний арест.

В сентябре прошлого года в Магаданской области двое сотрудников банка похитили из кассы денежные средства в сумме белее 4 млн рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.