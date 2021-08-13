Эксперты назвали ошибку российских фрилансеров

Главная ошибка многих фрилансеров в России — переработка. Об этом в пятницу, 13 августа, заявили в компании «СберУслуги».

«Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Кроме того, эксперты посоветовали не забывать, что качество работы также зависит и от качества отдыха, потому необходимо создать удобный рабочий график.

Говоря о том, как найти первых клиентов, в компании порекомендовали начать поиск среди друзей и знакомых, написать о себе в соцсетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг.

Вместе с тем важно подготовить портфолио, отражающее опыт и умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за услуги.

Ранее, 14 мая, компании Rambler&Co провела исследование, в ходе которого выяснилось, что основным источником дохода фриланс является всего для 7% респондентов, столько же совмещают его с основной работой. Не работают во фрилансе на данный момент 46% россиян, а 40% признались, что никогда им не занимались.

При этом большинство фрилансеров (36%) предпочитают не совмещать по времени работу и подработку.