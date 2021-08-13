В Московской области упростили медосмотр перед школой

В Московской области теперь можно будет пройти предшкольный медосмотр в упрощенном формате. Об этом «Радио 1» 12 августа заявил заведующий детской поликлиникой №1 Химкинской областной больницы Павел Квилинский.

По его словам, пройти предшкольный медосмотр и получить соответствующую справку можно будет всего за один день в рамках проекта «Справка в один шаг». В поликлиниках Подмосковья открыты специальные кабинеты, где специалисты будут принимать детей, которые возвращаются со школьных каникул. Работать они будут по будням с 08:00 до 20:00, а также по субботам с 09:00 до 14:00.

«Благодаря этой системе дети, пришедшие за справкой, не будут пересекаться с больными детьми», — приводит слова Квилинского НСН.

Врач добавил, что такие кабинеты обычно находятся отдельно, и это сильно экономит время.

Он отметил, что детям, которые впервые пойдут в школу или детский сад, потребуется более тщательный медосмотр с посещением педиатра, невролога, детского хирурга, детского стоматолога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, ЛОРа, гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков. Между тем, пройти всех специалистов можно будет в один день. В каждой поликлинике создана бригада, которая будет работать каждую субботу – и только на профосмотр. Как отметила замглавы регионального Минздрава Светлана Лазарева, такой осмотр организуют для детей, которые не смогли пройти нужных врачей в течение года, пишет RT.

Уже со следующей недели в такие кабинеты ожидается наплыв посетителей.

Как сообщает телеканал «360», в 2020 году в подмосковные школы пойдет рекордное число первоклассников — свыше 115 тысяч школьников. Всем им нужно пройти медосмотр.

11 августа психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян дал советы родителям по подготовке первоклассника к школе. В частности, можно обратиться к специалисту, который подскажет, какой на данный момент у ребенка уровень психологической готовности к школе и на что стоит обратить внимание.