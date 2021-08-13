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Проценко назвал среднюю длительность постковидного синдрома

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Постковидный синдром у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, составляет около двух месяцев. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил журналистам в ходе поездки в Забайкальский край главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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Специалист пояснил, что у пациентов до 60 лет его средняя длительность составляет около двух месяцев, у пожилых она может быть дольше.

«Действительно, ковид оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три — быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили», — приводит его слова ТАСС.

Об этом свидетельствует, как уточнил Проценко, глубинное исследование, проведенное совместно с Московским государственным университетом управления, участие в котором приняли 250 пациентов. Наблюдение за ними велось начиная от момента нахождения в Коммунарке и в течение более чем месяца после выписки.

По его словам, для восстановления нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация со стандартным комплексом мероприятий. Кроме того, подчеркнул Проценко, медикам необходимо разъяснять людям, что это временные явления.

В настоящее время также ведутся наблюдения за перенесшими COVID-19 пациентами в части изменения восприятия вкусов и запахов. Как отметил эксперт, согласно им потеря обоняния и вкуса в среднем длится две-три недели, но бывает, доходит и до шести-восьми месяцев.

«На третьей волне и на дельта-штамме всё реже и реже встречаться стал (симптом потери обоняния. — Ред.)», — заметил главврач Коммунарки.

Накануне академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, что российские специалисты применили активный трехпроцентный водород для снятия симптомов постковидного синдрома у медицинских работников. По его словам, причина всех этих проявлений — окислительный стресс, то есть резкое нарушение обмена целого ряда активных веществ в организме человека. Академик отметил, что метод показал себя высокоэффективным, особенно в вопросе снятия синдрома хронической усталости у переболевших.

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