Прямой эфир
Общество
В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет
Мир
В Японии проснулся подводный вулкан
Мир
Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае
Мир
В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек
Мир
Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений
Мир
Талибы захватили афганский город Лашкаргах
Мир
Канада решила отправить спецназ в Кабул для вывоза посольства
Мир
Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД ФРГ, Канады и генсеком НАТО
Общество
Один из пострадавших получил контузию при взрыве в маршрутке в Воронеже

Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недалеко от побережья восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна, в результате пропали без вести девять человек. Об этом в пятницу 13 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Кто в водах хозяин: что США хотят доказать Пекину в Южно-Китайском море
И насколько высоки риски реального военного столкновения в регионе

Сам инцидент произошел 12 августа в акватории города Чжоушань. Грузовое судно столкнулось с рыболовецким, и десять человек с последнего оказались в воде. Одного из них спасли на месте, остальные пока числятся без вести пропавшими. От столкновения рыболовецкое судно утонуло.

Провинциальный центр по спасению на море отправил на поиски пропавших рыбаков семь патрульных лодок и одно спасательное судно.

13 августа сообщалось, что по меньшей мере 21 человек в китайской провинции Хубэй стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями. Четыре человека числятся без вести пропавшими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021