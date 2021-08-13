Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае

Недалеко от побережья восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна, в результате пропали без вести девять человек. Об этом в пятницу 13 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Сам инцидент произошел 12 августа в акватории города Чжоушань. Грузовое судно столкнулось с рыболовецким, и десять человек с последнего оказались в воде. Одного из них спасли на месте, остальные пока числятся без вести пропавшими. От столкновения рыболовецкое судно утонуло.

Провинциальный центр по спасению на море отправил на поиски пропавших рыбаков семь патрульных лодок и одно спасательное судно.

13 августа сообщалось, что по меньшей мере 21 человек в китайской провинции Хубэй стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями. Четыре человека числятся без вести пропавшими.