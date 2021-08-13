Эндокринолог назвала способ восстановления мышц после COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить мышечную массу после коронавируса.

Как пояснила медик в беседе с радио Sputnik в пятницу, 13 августа, люди, переболевшие коронавирусом и проходившие лечение в больнице, зачастую теряют большое количество мышечной массы.

Восстановить ее без вреда для здоровья можно, приступая к тренировкам осторожно, без излишних нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

Врач отметила, что даже если до болезни человек был хорошо натренирован, начинать следует с малоинтенсивных занятий. Безопаснее всего заняться ходьбой и плаванием.

«Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», — приводит слова врача телеканал «Звезда».

Эксперт посоветовала также обратиться к врачу-реабилитологу, если восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, пишет REGNUM.

11 августа в Роспотребнадзоре призвали не затягивать с вакцинацией от коронавируса. Как заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то число антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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