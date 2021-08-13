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В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек

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Сильные и продолжительные дожди на юго-западе Японии вынудили власти объявить об эвакуации более 3 млн человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал NHK.

По его информации, в префектуре Кумамото пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности, распространен на 20,7 тыс. жителей. Если на этом этапе добраться до эвакуационного пункта не удастся, власти рекомендуют оставаться на месте и предпринимать срочные меры для спасения жизни.

Кроме того, еще 2,82 млн человек в префектурах Ниигата, Симанэ, Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима получили указание срочно эвакуироваться из мест, представляющих опасность. Данный призыв соответствует четвертому уровню опасности.

Ранее в этот день как минимум 215 тыс. жителей западного региона Японии получили от властей рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой схода оползней из-за ливней. Предписание распространяется на ряд районов префектур Симанэ и Хиросима.

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