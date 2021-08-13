В Белгородской области начали эвакуацию шахты комбината

В Белгородской области в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево произошло возгорание подземной самоходной машины. Идет эвакуация персонала. Об этом сообщили в пятницу 13 августа на сайте регионального ГУ МЧС.

«В 04:30 мск 13 августа 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании подземной самоходной машины в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. Проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

К месту происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части и дежурные караулы пожарно-спасательных частей.

11 августа прокуратура Рубцовского района Алтайского края начала проверку по факту гибели рабочего на шахте Корбалихинского рудника.