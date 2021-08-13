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Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в китайской провинции Хубэй

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По меньшей мере 21 человек в китайской провинции Хубэй стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями. Четыре человека числятся без вести пропавшими. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает «Синьхуа».

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Стихийное бедствие обрушилось на город Люлинь накануне. Количество осадков превысило 100 мм/ч. Уровень воды составил 3,5 м, а в некоторых частях города доходил до 5 м. В регионе нет электричества и водопроводной воды. В обще сложности от последствий стихии в городе пострадали более 8 тыс. человек.

По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, на которые ссылается издание, от экстремальных погодных условий в провинции пострадали в общей сложности 108 700 человек, почти 6 тыс. человек были эвакуированы.

Власти провинции повысили уровень опасности из-за наводнений и дождей с минимального (четвертого) до среднего (третьего).

Ранее 20 июля на водохранилище в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) в результате наводнения была разрушена плотина. По данным управления по ЧС провинции, был повышен до первого уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях. Погибли по меньшей мере 25 человек, еще по меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнения в метро города Чжэнчжоу.

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