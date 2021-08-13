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Инспектора охотуправления ранили при обстреле машины в Приамурье

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Автомобиль управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными, один из инспекторов ранен. Об этом сообщили ведомство на своей страницы в Instagram.

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По его информации, инцидент произошел недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории.

«Один из сотрудников охотуправления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Госинспекторы вызвали полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 11 августа, инспекторы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства задержали двух браконьеров на реке Большой в Камчатском крае. Злоумышленники успели выловить почти 140 рыб лососевых пород.

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