Инспектора охотуправления ранили при обстреле машины в Приамурье

Автомобиль управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными, один из инспекторов ранен. Об этом сообщили ведомство на своей страницы в Instagram.

По его информации, инцидент произошел недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории.

«Один из сотрудников охотуправления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Госинспекторы вызвали полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 11 августа, инспекторы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства задержали двух браконьеров на реке Большой в Камчатском крае. Злоумышленники успели выловить почти 140 рыб лососевых пород.