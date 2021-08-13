Финансист рассказал о способах защиты сбережений

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, как можно защитить свои сбережения.

Как пояснил финансист агентству «Прайм» в пятницу, 13 августа, можно воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта. В частности, сбережения можно разделить на четыре части в равных долях: на рубль, доллар, евро и английский фунт.

Эксперт объяснил, что, несмотря на то, что курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать рост какой-то из них сложно, тем не менее, при таком подходе колебание валют будет скомпенсировано друг к другу. Это поможет сохранить сбережения, пишет НСН.

Тузов подчеркнул, что лучше не рассчитывать только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.

«Кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах. Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», — приводит слова Тузова «Москва 24».

26 июля финансовый аналитик Алексей Коренев рассказал, когда лучше всего покупать валюту для поездки в отпуск. По его словам, лучше этим заниматься за неделю до вылета, за месяц, за полгода или искать момент «просадки» цен на мировых биржах. Коренев назвал важным научиться управлять собственными финансами и на регулярной основе покупать валюту, будь то для отпуска, накоплений или с иными целями.