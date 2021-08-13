При взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали более 10 человек

Число пострадавших в результате взрыва газа в маршрутке в Воронеже составило 18 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Одна из пострадавших, 35-летняя Ирина, по итогу взрыва в салоне автобуса лишилась ног. От полученных травм женщина скончалась.

Один из очевидцев взрыва, Игорь Пахачев, рассказал о том, как пострадавшей женщине пытались оказать помощь на месте происшествия. По его словам, она сильно истекала кровью, а ее конечности удалось вынести из салона.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.