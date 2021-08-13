Движение возобновили на месте взрыва автобуса в Воронеже

Движение автотранспорта запущено на месте взрыва в автобусе в Воронеже. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону в пятницу, 13 августа.

«Известно, что ранее движение было затруднено, сейчас такой информации нет. Движение пущено», — цитирует сообщение регионального ГИБДД ТАСС.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил восстановить поврежденный участок дороги к утру.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.