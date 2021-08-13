Вирусолог сообщил о необходимости верификации данных о штамме «йота»

Сведения американских ученых о новом штамме коронавируса «йота» необходимо верифицировать исследованиями из других стран, выборка в которых должна составить как минимум 1 тыс. человек, что позволит получить статистически корректные заключения по повышенной смертности от вируса. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший директор ГНЦ «Вектор» Сергей Нетесов.

«Цифры пока не очень надежные, потому что они появились пока только для США и спустя девять месяцев с момента выявления этого варианта. Я считаю, что надо подождать до тех пор, когда они будут подтверждены данными из других стран. Дело в том, что информация о том, что вирус в два раза опаснее для пожилых людей, — это очень сильное заявление», — рассказал вирусолог в ходе своей беседы с ТАСС.

Нетесов акцентировал внимание на том факте, что вариант вируса «йота» появился одновременно с вариантом «дельта» — осенью прошлого года. Тем не менее, конкретно на территории Соединенных Штатов, «йота» занимает небольшую долю в этиологии заболевания.

Эксперт отметил, что вариант «йота» профилактируется существующими вакцинами от коронавирусной инфекции. Однако и «дельта», и «йота» доказали, что инфекция проявляется, как правило, на невакцинированных людях.

Ранее, 11 августа, директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов высказал мнение, что штамм коронавируса «Йота» серьезной угрозы в настоящее время не представляет.

В России, как сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пока не было зафиксировано случаев заболевания штаммом COVID-19 «Йота».

В «Векторе» также заявили, что на фоне доминирования варианта COVID-19 «Дельта» отсутствуют предпосылки к распространению штамма «Йота». Кроме того, отмечается, что индийский штамм вытесняет другие варианты из циркуляции.

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