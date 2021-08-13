Взорвавшийся автобус убрали с улицы в Воронеже

Поврежденный взрывом автобус в Воронеже убрали с улицы, сообщает «РИА Новости» 13 августа.

Тягач начал оттаскивать автобус с места ЧП в 3.28. На месте завершились следственные действия, коммунальные службы убирают территорию — собирают обломки, осколки стекла, упаковывают их в пластиковые пакеты.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Также появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.