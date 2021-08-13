Директор Кроноцкого заповедника рассказал о поисках упавшего Ми-8

Директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок рассказал о ходе поисковых работ в районе Курильского озера на Камчатке, где спасатели пытаются добраться до упавшего вертолета Ми-8.

По его словам, поисковые работы продолжаются силами поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ), МЧС России и сотрудников Кроноцкого заповедника. На данный момент были обследованы глубины 137-140 м с помощью глубоководного оборудования.

Кроме того, Шпиленок отметил, что разрабатывается план подъема вертолета со дна озера с помощью понтонов.

Также директор заповедника отметил, что было проведено обследование береговой линии озера, однако ничего обнаружено не было. В том числе, уточнил Шпиленок, не было обнаружено масляных пятен или разлива керосина. Экологическую ситуацию мониторят специалисты.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «ВИТЯЗЬ-АЭРО», упало в Курильское озеро.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.