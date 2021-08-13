Техника Минобороны начала работу на месте падения Ми-8 на Камчатке

На месте катастрофы вертолета МИ-8 на Курильском озере начала работать глубоководная техника Минобороны. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.

«Сегодня поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны», — говорится в сообщении.

Также власти края выразили благодарность за спасение людей инспекторам Кроноцкого заповедника.

«Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета — настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него — в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков», — отметили в краевом правительстве.

Ранее о возобновлении поисковой операции сообщили в ГУ МЧС региона.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «ВИТЯЗЬ-АЭРО», упало в Курильское озеро.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.