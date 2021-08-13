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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Кемеровской области

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В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила Едина геофизическая служба РАН.

Подземные толчки произошли вблизи города Кемерово в 20.41 по времени UTC (23.41 мск) в четверг, 12 августа. Эпицентр располагался в 125 км к северо-западу от Кемерово, в 36 км от поселка Инского, а также в 42 км от Киселевска. Очаг землетрясения находился на глубине 14,8 км, пишет НСН.

О жертвах и разрушениях сведений не поступало, отмечает телеканал «Звезда».

10 августа сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на Байкале в Бурятии. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

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