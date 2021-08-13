В беспорядках в тюрьме Эквадора убили шесть заключенных

Шесть заключенных погибли и еще трое были ранены во время беспорядков в тюрьме эквадорского города Кеведо, сообщает El Universo 13 августа.

«В ходе инцидентов трое лиц, лишенных свободы, получили ранения. Шесть заключенных погибли, среди них — участники массового убийства, которое произошло 5 июля в Ла-Венус, Лос-Риос, и было связано с делом о незаконных денежных сборах», — говорится в сообщении в блоге полиции в Twitter.

Беспорядки в тюрьме Кеведо вспыхнули днем 12 августа и сопровождались стрельбой, а также попыткой побега.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

В четверг 12 августа один из совершивших побег из ИВС явился с повинной в отделение полиции.

Накануне полицейским удалось задержать двоих из пяти беглецов — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану.