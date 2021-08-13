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Отсидевший 51 год в тюрьме мужчина оказался невиновным

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Артур Джонсон был осужден на пожизненное в 1970 году по обвинению в убийстве и отбывал свое «наказание» до недавнего времени. Однако юристы пересмотрели дело заключенного, и пришли к выводу, что показания против него были «весьма сомнительными», следовательно, обвинения — ложными.

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Джонсон был осужден еще в подростковом возрасте, а на момент недавнего выхода из тюрьмы ему шел 70-й год и у него было двое сыновей. Помочь выбраться из тюремного заключения ему помог Юридический центр аболиционистов — некоммерческая организация, исполнительный директор которой, Роберт Холбрук, в своем прошлом столкнулся с аналогичной ситуацией: будучи несовершеннолетним, он также получил пожизненный приговор, о чем говорится в материале The Philadelphia Inquirer, опубликованном в среду, 11 августа.

В качестве доказательств вины Джонсона приводились показания, полученные в ходе 30-часового допроса подростка-свидетеля, которые, спустя несколько лет, показались суду «крайне подозрительными».

Как рассказал сокамерник ложно осужденного, Джонсон никогда не признавал вины в том, в чем его обвиняли. Он заявлял: признание о нанесении ножевого ранения было сфабриковано, и чтобы получить подпись его на протяжении 21 часа подвергали физическим пыткам сотрудники правоохранительных органов.

В феврале прошлого года, житель американского штата Флорида не получил компенсации после того, как провел в тюремном заключении 43 года и был оправдан.

Клиффорд Уильямс и его племянник Нэтен Мейерс были обвинены в убийстве жительницы города Джексонвилл и покушении на убийство ее соседки по комнате в 1976 году. Мужчины провели в тюрьме 43 года, но в 2019 году были признаны невиновными и освобождены.

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