В Петербурге мужчина пойдет под суд из-за нападения на врача-педиатра

В Санкт-Петербурге мужчина предстанет перед судом после нападения на врача-педиатра. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 12 августа.

Обвинение в отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик в глаза медику, утвердила прокуратура Невского района Петербурга

Инцидент произошел 18 января этого года. Обвиняемый пришел в одну из детских поликлиник, расположенных в Невском районе, и в какой-то момент вступил в конфликт с врачом-педиатром. В ходе словесной перепалки он распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик.

Судить мужчину будут судить за хулиганство с применением насилия, а также за причинение легкого вреда здоровью, отмечает телеканал «360». Отмечается, что обвиняемому 34 года, он является уроженцем Архангельской области. Уголовное дело уже направлено в Невский районный суд города.

30 апреля мужчина в Санкт-Петербурге напал на врача, который отказался делать прививку его ребенку, поскольку у него отсутствовали показания и документы. Пострадавший врач получил травмы головы.