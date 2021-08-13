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В законопроекте о покупке крупных пакетов акций увидели нарушение прав мажоритариев

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Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, может ущемлять права мажоритариев, следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Известия».

Так, законопроект расширяет список случаев, когда получившее контроль над компанией лицо обязано направить остальным акционерам предложение о выкупе их акций. Такую оферту акционерам будут обязаны сделать и связанные лица, которые совместно превысили порог владения 30%, 50% или 75% голосующих акций или стали контролирующими.

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При этом миноритарии получат новые права, если такое предложение направлено не будет. А именно: право требовать приобретения нарушителями всех или части ценных бумаг, принадлежащих миноритарию, а также возможность обратиться в суд с иском о возмещении убытков.

«Данные механизмы являются чрезмерными и ущемляют права мажоритарных акционеров. В действующей редакции закона об АО нарушитель уже подвергается значительным ограничениям в виде уменьшения количества акций, которыми он вправе голосовать, что является достаточной мерой воздействия», — уверены в РСПП.

Более того, для случаев превышения 50% и 75% порога любое последующее приобретение голосующих акций (даже 1%) влечёт обязанность по направлению предложения, обратили внимание в союзе. Непонятно, почему, например, именно приобретение более 1%, а не более 3%, 5% или 10%, должно обязывать направлять такое предложение, говорится в документе.

Не устроило союз и положение законопроекта, которое предполагает, что исполнение обязательств лица, направившего оферту, должно обеспечиваться независимой гарантией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На миноритарной ноте: РСПП раскритиковал законопроект о покупке пакетов акций

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