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Верховный суд США снял мораторий на выселение неплательщиков в Нью-Йорке

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Верховный суд Соединенных Штатов снял мораторий на выселение неплательщиков за жилье в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решении суда, выпущенное в четверг.

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Решение принято по иску организации владельцев жилья.

Мораторий должен был истечь 31 августа, и власти пока не определились с его продлением, так что сейчас он снят до рассмотрения дела в апелляционном суде.

29 июля, президент США Джо Байден попросил конгресс продлить мораторий и дал понять, что его администрация не продлит его снова без одобрения конгресса. Как отметила в своем заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, такая ситуация сложилась из-за недавнего решения Верховного суда, который постановил, что «CDC потребуется четкое и конкретное разрешение конгресса <...> на продление моратория после 31 июля».

Ранее, 30 июля, эксперты Принстона, Гарварда и Чикаго в своей работе «Закредитованный спрос» заявили об огромном разрыве между богатыми и бедными американцами. По их мнению, в США нет даже намека на то, что ситуация может выправиться. Бедные американцы берут всё больше кредитов. Богатые жители Штатов не успевают тратить деньги. Итог — падение совокупного спроса и платежеспособности. Изменить положение дел можно повышением налогов для богатых. Правда, власти вряд ли пойдут на индексацию сборов. В Штатах именно богатые финансируют политиков.

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