Прямой эфир
Наука
Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле
Общество
По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело
Мир
Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту
Экономика
Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом
Общество
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Мир
ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Мир
Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы
Мир
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров
Общество
Аксёнов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи
Сюжет:

Facebook отложил возвращение работников в офис из за «Дельты»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Facebook отложила возвращение своих сотрудников с дистанционного формата работы в связи с распространением индийского штамма коронавируса «Дельта». Об этом в четверг, 12 августа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление организации.

Ожидается, что решение компании о сохранении удаленной работы будет действовать как минимум до конца текущего года.

«Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за варианта «Дельта», нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что этому также последуют и некоторые другие страны за пределами США», — говорится в тексте заявления Facebook.

Ранее, 5 августа, аналогичное решение о продлении дистанционного формата работы было принято компанией Amazon, которая на фоне распространения коронавирусной инфекции оставила своих сотрудников работать удаленно до января 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021