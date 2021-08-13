Facebook отложил возвращение работников в офис из за «Дельты»

Компания Facebook отложила возвращение своих сотрудников с дистанционного формата работы в связи с распространением индийского штамма коронавируса «Дельта». Об этом в четверг, 12 августа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление организации.

Ожидается, что решение компании о сохранении удаленной работы будет действовать как минимум до конца текущего года.

«Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за варианта «Дельта», нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что этому также последуют и некоторые другие страны за пределами США», — говорится в тексте заявления Facebook.

Ранее, 5 августа, аналогичное решение о продлении дистанционного формата работы было принято компанией Amazon, которая на фоне распространения коронавирусной инфекции оставила своих сотрудников работать удаленно до января 2022 года.