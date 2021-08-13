Спасатели возобновили поисковую операцию на месте падения Ми-8 на Камчатке

Поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, спасатели патрулируют Курильское озеро на лодках, дополнительно территория обследуется с помощью беспилотников.

«Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию», — говорится в сообщении.

Накануне спасатели вели поиски людей вплоть до наступления темноты, обследовав около километра прибрежной акватории и береговой полосы.

«В настоящее время определено предполагаемое место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточнённым данным, она составляет более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров», — пояснили в МЧС.

На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «ВИТЯЗЬ-АЭРО», упало в Курильское озеро.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.