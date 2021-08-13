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Не менее 215 тыс. японцам предписали эвакуироваться из-за ливней

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Как минимум 215 тыс. жителей западного региона Японии получили от властей рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой схода оползней из-за ливней. Об этом в пятницу 13 августа сообщил телеканал NHK.

Предписание распространяется на ряд районов префектур Симанэ и Хиросима. За сутки там может выпасть до 200 мм осадков. Экстремальные погодные условия в регионе сохранятся до конца субботы.

9 августа более 290 тыс. японцев, проживающих на западе страны, получили предписание эвакуироваться из-за бушующего в регионе тайфуна «Лупит», а также угроз оползней и наводнений.

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