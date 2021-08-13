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Евросоюз не будет закрывать свое посольство в Белоруссии

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Несмотря на ухудшение отношений Евросоюза и Белоруссии, ЕС не намерен закрывать свое представительство в Минске. Об этом «Известиям» заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Один из принципов политики ЕС заключается в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми», — отметил он.

Отвечая на вопрос, как, в свою очередь, идет работа с представительством Белоруссии в Брюсселе, Петер Стано сказал, что ЕС «общается с ним по мере необходимости в текущих обстоятельствах».

Ранее МИД Белоруссии предложил посольству США в Минске к 1 сентября сократить численность дипмиссии до пяти человек. Это связано с санкциями, которые в отношении Белоруссии 9 августа ввели США, Великобритания и Канада.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дипмиссия невыполнима: что будет с посольством ЕС в Белоруссии

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