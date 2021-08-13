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В Калининграде выберут лауреатов конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

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Накануне 90-летия со дня рождения Микаэла Таривердиева, которое приходится на 15 августа, его вдова Вера Таривердиева рассказала о мероприятиях, приуроченных к юбилею, в том числе о проведении очередного Международного конкурса органистов, носящего имя композитора.

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Уже прошло два этапа первого тура — в Гамбурге и американском Лоуренсе (третий этап первого тура состоится в Москве). Участвовали музыканты из 16 стран, в том числе из России, Италии, Германии, Чехии, Польши, Австрии, Южной Кореи, Китая, США, Бразилии, Кубы. Впервые был конкурсант из Южной Африки.

Полуфинал и финал конкурса пройдут с 3 по 9 сентября в Калининграде.

«Конкурс — и так логистически непростое мероприятие, а сегодня всё усложнилось в десятки раз. Мы очень надеемся, что к нам доедут участники из-за рубежа. Сейчас они в процессе получения виз и разрешения на въезд в Россию, которое выдается на уровне заместителя председателя правительства РФ», — отметила Вера Таривердиева.

Как рассказала Вера Таривердиева, проведение конкурса органистов в свое время инициировал Фонд Микаэла Таривердиева. В его организации приняли участие Министерство культуры РФ, Росконцерт, правительство Калининградской области. Возглавляет попечительский совет конкурса министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Приятно, что наш конкурс признан одним из главных соревнований органистов в мире», — подчеркнула Вера Таривердиева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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