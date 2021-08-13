Власти назвали ситуацию с подтоплениями улиц в Керчи стабильной

Власти Керчи охарактеризовали ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной. Речи об эвакуации населения сейчас не идет. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на врио главы администрации Святослава Брусакова.

Из-за сильных дождей в Керчи поднялась вода в водоемах, в результате в городе оказались подтоплены оптово-розничный рынок, стадион и рыбоконсервный завод «Пролив». Вода потоком течет по некоторым улицам города.

«Мы по прогнозам видим, что пока ситуация стабильная. По прогнозам различных синоптиков, ситуация к утру может улучшиться, а не ухудшиться. Мы мониторим, в любом случае держим руку на пульсе, все службы готовы, чтобы обеспечить максимальный сток воды», — сказал Брусаков.

Сейчас в городе работает восемь единиц тяжелой техники, при необходимости задействуют технику Росгвардии и Минобороны. Еще заготовлены мешки с песком для отвода потоков воды при необходимости.

«Никакой речи об эвакуации нет. Пусть люди будут спокойны. <...> Но в то же самое время документы чтобы были с собой и быть готовыми», — добавил исполняющий обязанности главы администрации.

12 августа глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ночью в Керчи может выпасть большое количество осадков.

В этот же день Гидрометцентр Крыма предупредил жителей полуострова об угрозе схода селевых потоков в юго-восточной части региона.

Также Сергей Аксёнов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, прорыва дамбы не было.

Власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы.

Ливни обрушились на Крым накануне. 12 августа также наблюдается подтопление частных домов и приусадебных территорий в Ленинском районе.