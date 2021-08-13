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В Белграде загорелся крупный китайский торговый центр

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В Белграде загорелся один из крупнейших торговых центров в Сербии. Пожарные в течение нескольких часов пытаются потушить пожар. Об этом в ночь на пятницу, 13 августа, сообщает телерадиокомпания РТС.

Китайский ТЦ находится в районе Новый Белград. Отмечается, что внутри здания были слышны звуки взрывов. Экстренные службы прибыли на место ЧП в 20:05 (21:05 мск). Пламя и черный дым исходят из центральной части торгового центра.

На данный момент, по словам врачей скорой помощи, пострадавших нет. В полиции заявили, что в горящем здании людей нет и ситуация находится под контролем.

«Мы делаем всё возможное, чтобы спасти часть торгового центра, но ситуация сложная и неопределенная», — заявил и. о. замминистра внутренних дел Лука Чаушич.

Он уточнил, что при тушении пожар перекинулся на крышу здания.

Ситуация усугубляется тем, что помещение под крышей забито легковоспламеняющимися материалами и тканями. Пожарные не могут подобраться к огню. Кроме того, в здании находится множество газовых баллонов.

Как сообщают очевидцы, пожар, скорее всего, возник в одном из ресторанов торгового центра.

29 июня в Пензе произошел пожар в торговом центре «Триумф». Пламя охватило мансардный этаж и кровлю, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

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