В больницу Владикавказа военные доставили 4 т кислорода

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) доставили 4 т газообразного кислорода в республиканскую клиническую больницу Северной Осетии. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«В республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владикавказа было передано 4 т кислорода», — гласит сообщение.

Военные доставляли кислород с военного аэродрома Моздок во Владикавказ в течение трех дней.

«Военнослужащие ЮВО продолжат доставлять кислород, если поступят заявки от руководства республиканской больницы», — добавили в пресс-службе.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако Меняйло заявил, что они не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По данным врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Также был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Во вторник, 10 августа, из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода для республиканской клинической больницы.