Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту

В четверг, 12 августа, в Эстонии в городе Тарту на улице Яама произошел взрыв газа и следом вспыхнул пожар. В результате пострадали девять человек, один из которых позднее скончался в больнице. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

В центр тревоги позвонили и сообщили, что из квартиры в пятиэтажном доме пахнет газом, дверь заперта и никто не открывает. Сотрудники спасательного департамента прибыли для проверки ситуации, но очень скоро произошел взрыв.

Всего госпитализировали шесть человек: двоих спасателей, двоих сотрудников полиции, водителя скорой помощи и находившегося в квартире нетрезвого 46-летнего мужчину. Хозяин квартиры в итоге скончался в больнице, двое полицейских находятся в очень тяжелом состоянии. Трем жителям дома была оказана первая помощь на месте.

«Среди пострадавших было двое наших сотрудников, полицейские в возрасте 23 и 25 лет, которые, к сожалению, пострадали серьезнее всего. Из-за обширных ожогов они находятся в очень тяжелом состоянии. В тяжелом, но стабильном состоянии находятся другие серьезно пострадавшие при взрыве», — сообщил глава Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Сообщается, что от взрыва разбились окна соседних домов.

«Сейчас мы можем говорить лишь о том, что произошел взрыв, из-за которого пострадали люди. Вызов поступил из-за сильного запаха газа, на такие звонки всегда реагируют и спасатели, и скорая помощь. Дверь, откуда исходил запах, была закрыта, поэтому прибыла и полиция. В момент попытки проникновения произошел мощный взрыв. Серьезно пострадали шесть человек. О степени тяжести полученных ими травм я сейчас сказать не могу, всех отвезли в больницу на скорой помощи. Взрыв поразил весь подъезд, сейчас там работают следователи и специалисты», — рассказал старший оперативный дежурный спасательного департамента Кайдо Ыунапуу.

Жителей, пострадавших от взрыва домов, временно поселили в общежитие Тартуского центра профессионального образования.

Прокуратура подозревает, что взрыв совершен умышленно, именно по такой статье завели уголовное дело.

По данным ERR, погибший ранее привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка, за езду на машине без прав и вождение транспортного средства в состоянии опьянения.

В четверг, 12 августа, в Воронеже произошел взрыв в маршрутке общественного транспорта. Пострадали 18 человек. Причина трагедии выясняется.