В воронежском взорвавшемся автобусе не было газового оборудования
Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, не имел газового оборудования, он ездил на дизельном топливе. Об сообщил в четверг 12 августа ТАСС со ссылкой на замруководителя городского управления транспорта Максима Захарова.
«Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», — заявил он.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Как рассказал «РЕН ТВ» житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента.
Как сообщили в городской службе скорой медицинской помощи, состояние одной из пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже крайне тяжелое, женщине оторвало голени.
При этом ранее в службе медицинской помощи сообщили о 12 пострадавших.