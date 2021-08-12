Аксенов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи

Ночью на востоке Крыма, в Керчи, может выпасть большое количество осадков. Такими прогнозами в четверг, 12 августа, поделился глава региона Сергей Аксенов.

Он добавил, что крымские власти готовятся к потенциальной ликвидации последствий неблагоприятной погоды.

«Как минимум на выходные, завтра-послезавтра (продолжится дождь — Ред.) Ожидается в Керчи 50 мм осадков. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк выехал, там будет находиться на всякий случай, чтобы организовать работу, если ночью произойдут там какие-то ЧС стихийного характера», — сообщил глава регионального правительства в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее этим же днем, 12 августа, Гидрометцентр Крыма предупредил жителей полуострова об угрозе схода селевых потоков в юго-восточной части региона.

Также Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, прорыва дамбы не было.

Власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы.

Ливни обрушились на Крым накануне. 12 августа также наблюдается подтопление частных домов и приусадебных территорий в Ленинском районе.

В июле сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.