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Слуцкий высказался о поражении «Рубина» в матче с «Ракувом»

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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий в четверг, 12 августа, прокомментировал проигрыш команды польскому «Ракуву» (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

По словам наставника казанцев в эфире «Матч ТВ», весь драматизм ситуации особенно ярко проявился в последних секундах игры и что-то анализировать после такой концовки тяжело.

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«Не согласен, что «Ракув» доминировал. По Самошникову: первой желтой не было, а вторая карточка является более ключевой. Пенальти бил Хакшанабнович, потому что в отсутствие Деспотовича он исполняет пенальти», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась в четверг на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Первый матч завершился со счетом 0:0. Дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:1. Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, который отличился на 111-й минуте. При этом незадолго до пропущенного мяча «Рубин» остался в меньшинстве, так как был удален Илья Самошников. На последней минуте второго экстра-тайма Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первая встреча прошла в польской Ченстохове 5 августа и завершилась со счетом 0:0. При этом футболистам «Рубина» пришлось нарисовать на форме игровые номера из-за сильного дождя, в результате которого цифры и буквы с футболок некоторых спортсменов отклеились.

«Ракув» вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с бельгийским «Гентом».

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