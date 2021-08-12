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Три человека погибли в ДТП в Ярославской области

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Три человека погибли в результате ДТП на автодороге «Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец» в районе деревни Баскачи в Угличском районе Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по области в среду, 12 августа.

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По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Вольво» и «Грейт Вол», в результате чего трое мужчин погибли на месте, в медучреждение с травмами госпитализирована женщина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики.

В то же самое время автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Есть пострадавшие.

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