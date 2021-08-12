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Эксперт назвал сроки начала новой климатической эпохи

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После 2035 года в мире начнется новая климатическая эпоха, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — приводит RT его слова.

Специалист уточнил, что человечество будет постепенно приспосабливаться к климатическим изменениям, поэтому существенного воздействия новые условия на жизнь людей не окажут.

В конце июля эксперты объяснили, что природные бедствия, которые в последнее время всё чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата. Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.

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