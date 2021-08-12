Эксперт назвал сроки начала новой климатической эпохи

После 2035 года в мире начнется новая климатическая эпоха, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — приводит RT его слова.

Специалист уточнил, что человечество будет постепенно приспосабливаться к климатическим изменениям, поэтому существенного воздействия новые условия на жизнь людей не окажут.

В конце июля эксперты объяснили, что природные бедствия, которые в последнее время всё чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата. Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.