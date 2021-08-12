Прокуратура Воронежа организовала проверку по факту взрыва маршрутки

Прокуратура Воронежа организовала процессуальную проверку по факту взрыва в маршрутке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что в рамках выяснения подробностей взрыва на место инцидента направились заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев и прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов.

О взрыве в маршрутке в Воронеже стало известно ранее в этот же день, 12 августа. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газового оборудования. По словам вице-губернатора региона Сергея Соколова, версия о теракте в качестве причины произошедшего не рассматривается.

По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента.