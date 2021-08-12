Губернатор Воронежской области после ЧП поручил проверить всех перевозчиков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился о проведении проверки всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа после ЧП с взрывом газа в автобусе.

«Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. <...> На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — написал он в своем Telegram.

Как сообщили в городской службе скорой медицинской помощи, состояние одной из пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже крайне тяжелое, женщине оторвало голени.

При этом ранее в службе медицинской помощи сообщили о 12 пострадавших.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Очевидцы слышали громкий взрыв, а также видели женщину с оторванными ногами.