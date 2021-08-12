Два десятка фельдшерских пунктов отремонтируют в Рязанской области

В Рязанской области планируют отремонтировать 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, работы пройдут на объектах, расположенных в Александро-Невском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Чучковском, Шацком и Спасском районах.

Как отмечает 62INFO.ru, обновление уже завершено в пункте в селе Незнаново Кораблинского района.

В целом на ремонтные работы предусмотрено 15 млн рублей.

В конце июля стало известно, что сроки строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов сорваны в Ярском и Селтинском районах Удмуртии. В отношении должностного лица компании-подрядчика возбудили административные производства по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта». Его оштрафовали на 60 тыс. рублей.