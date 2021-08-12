Спорткомплекс в Орле после ремонта получит название «Победа»

В Орле продолжается масштабная реконструкция многофункционального спорткомплекса на Центральном стадионе имени Ленина. По итогам работ объект получит название «Победа».

Как сообщает региональное правительство, в данный момент готовность спорткомплекса составляет 90%. Почти закончены работы по наружному благоустройству, завершается монтаж фасада, пишет InfoOrel.ru.

Также практически готовы раздевалки. Сейчас ожидается поставка специализированных шкафчиков для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В главном зале спорткомплекса ведется монтаж специальных штор, которые будут разделять пространство на три части для проведения занятий.

Открытие «Победы» запланировано на конец октября 2021 года.