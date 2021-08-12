Пентагон направит три батальона ВС США в Афганистан в ближайшие 48 часов

США в ближайшие 48 часов направят в Афганистан дополнительно около 3 тыс. военнослужащих для защиты посольства страны в Кабуле. Об этом заявил в четверг, 12 августа, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

Как отметил представитель военного ведомства, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» этого процесса.

Кирби уточнил, что усиление военного контингента Соединенных Штатов в Афганистане является временной мерой. В ближайшие двое суток в республику оправят три батальона ВС США.

В их обязанности будет входить вывоз граждан США из Афганистана, который должен завершиться 21 августа.

На вопрос журналистов о масштабе военного присутствия США в Афганистане после 31 августа представитель Пентагона от ответа уклонился.

Ранее в этот день глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что власти США в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства страны в Афганистане до базового дипломатического представительства. При этом Прайс подчеркнул, что американская дипмиссия в Кабуле продолжит свою работу. Он также заявил о намерении США разместить дополнительные силы в международном аэропорту Кабула.

Ранее в этот день посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. При этом, по информации посольства, в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

Также в четверг представитель движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.