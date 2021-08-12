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Новое медоборудование поступило в Грязинскую ЦРБ Липецкой области

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В Грязинскую центральную районную больницу (ЦРБ) Липецкой области поступило новое оборудование. Об этом 12 августа сообщает LipetskMedia со ссылкой на главу района Владимира Рощупкина.

По данным издания, речь идет о новых современных гастроскопах и аппарате УЗИ-диагностики. Гастроскопы способны проводить лечебные манипуляции с максимально возможным комфортом, а в некоторых случаях избежать хирургического вмешательства.

Аппарат УЗИ-диагностики направлен в детскую поликлинику больницы.

«Поступление нового современного оборудования позволит улучшить качество медицинского обслуживания населения», - отметил глава Грязинского района.

В конце июля сообщалось, что в поликлиники и стационары Республики Коми в этом году поступят 130 единиц нового диагностического оборудования. Аппараты закупит республиканский минздрав.

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