Новое медоборудование поступило в Грязинскую ЦРБ Липецкой области
В Грязинскую центральную районную больницу (ЦРБ) Липецкой области поступило новое оборудование. Об этом 12 августа сообщает LipetskMedia со ссылкой на главу района Владимира Рощупкина.
По данным издания, речь идет о новых современных гастроскопах и аппарате УЗИ-диагностики. Гастроскопы способны проводить лечебные манипуляции с максимально возможным комфортом, а в некоторых случаях избежать хирургического вмешательства.
Аппарат УЗИ-диагностики направлен в детскую поликлинику больницы.
«Поступление нового современного оборудования позволит улучшить качество медицинского обслуживания населения», - отметил глава Грязинского района.
В конце июля сообщалось, что в поликлиники и стационары Республики Коми в этом году поступят 130 единиц нового диагностического оборудования. Аппараты закупит республиканский минздрав.